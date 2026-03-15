Incredibile: tra Cesena e Ashley Cole contratto per sole 8 giornate con doppia opzione

Il contratto che legherà Ashley Cole e il suo vice Jack Mesure al Cesena è per sole 8 giornate! Da non credere. La proprietà americana vuole mettere alla prova sul campo l’ex nazionale inglese e gli ha fatto questa proposta che ha accettato: contratto di 8 giornate con rinnovo automatico fino al 2027 in caso di play-off (il Cesena è sempre stato nelle prime 8 posizioni in stagione) e rinnovo automatico fino al 2028 in caso di promozione in A.

Nelle clausole c’è anche la possibilità di prolungamento al 30 giugno 2027 qualora il Cesena non arrivasse ai play-off ma Melby, Aiello & soci fossero comunque soddisfatti del suo operato.