Incredibile Cesena: in Lista A ci sono appena 9 calciatori

Cesena Calcio
Il capitano Andrea Ciofi fa parte della lista “bandiera” foto fabio blaco
Il capitano Andrea Ciofi fa parte della lista “bandiera” foto fabio blaco

Gli ultimi arrivi, quelli di Antonio Fiori e di Alessandro Debenedetti, non hanno consentito al Cesena di allungare l’elenco dei giocatori “da minutaggio”, ma non sono neppure andati ad occupare posti nella cosiddetta Lista A, l’unica a numero chiuso da regolamento in Serie B. I due attaccanti ex Mantova sono entrambi nati nel 2003, quindi hanno un pro e un contro. Il vantaggio è che entrambi sono finiti nella “ex Lista B”, che oggi comprende i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2003 e che non ha alcun limite numerico. Lo svantaggio è dato dal fatto che il loro utilizzo non porterà soldi nelle casse bianconere.

Lista A

Come testimoniato dal codice di autoregolamentazione riferito alla stagione 2026-2027, i club di Serie B potranno inserire nella Lista A un massimo di 18 giocatori nati fino al 31 dicembre 2002. Il Cesena in questo momento ha addirittura la metà dei posti liberi. Nella Lista A ci sono appena 9 giocatori (ai quali si aggiungerà il lungodegente Klinsmann quando tornerà disponibile, probabilmente solo negli ultimi 2/3 mesi di campionato). Tra i pali Siano (classe 2001), in difesa i veterani Zaro (1994) e Mangraviti (1998), più Piacentini (1999), Frabotta (1999) e l’ultimo arrivato Natta (2002). Tra i centrocampisti, dopo l’uscita di Arrigoni in direzione Livorno, sono due i bianconeri in Lista A: Castagnetti (1989) e Bisoli (1994). Infine, l’unico attaccante “over” è Olivieri, classe 1999. La certezza è che questa lista, almeno fino a gennaio, il Cesena non la riempirà. Al massimo, il rischio è che qualche altro “over” possa partire: forse non più Castagnetti, visto che la Reggiana nelle ultime ore si è un po’ allontanata, ma sul mercato c’è di sicuro Olivieri e potrebbero finire Natta e Zaro, che il club bianconero non ritiene incedibili.

Gli altri

Per i giocatori nati dal 2003 in poi non c’è alcun limite di tesseramento, con una postilla. Solo i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2004 e convocabili per le nazionali giovanili italiane possono entrare nel conteggio del minutaggio complessivo stagionale che permette a ogni club di Serie B di accedere alla torta dei contributi, che un anno fa ha fruttato al Cavalluccio più di un milione e 200mila euro. Tradotto: i tre 2003 acquistati finora (Schirone, Fiori e Debenedetti) non entreranno nel conteggio, così come Druiventak, eleggibile per data di nascita (è nato nel 2004) ma non per passaporto, visto che non è convocabile dall’Italia. Aspettando l’ufficializzazione dell’arrivo del difensore Mihailo Ilic, nella lista illimitata riservata ai calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi ci sono ben 18 giocatori: Fontana, Gianfanti, Pieraccini, Tommaso Casadei, Guidi, David, Magni, Bertaccini, Matteo Casadei, Pagano, Francesconi, Schirone, Zamagni, Caprini, Druiventak, Fiori, Shpendi e Debenedetti. Alcuni di questi usciranno (Pieraccini, Zamagni, forse uno tra Guidi e Magni), altri torneranno in Primavera (Gianfanti, Tommaso Casadei, Bertaccini e Matteo Casadei), ma non avranno alcun impatto sul conteggio finale delle liste da consegnare alla Lega Serie B. All’appello manca ovviamente il capitano: Andrea Ciofi entra nella cosiddetta lista “bandiera”, riservata ai calciatori che, indipendentemente dalla loro età, sono stati tesserati per la medesima società per almeno quattro stagioni sportive consecutive concluse (Ciofi è legato al Cesena Fc dall’estate 2018), purché il tesseramento, in nessuna di tali stagioni, sia stato a titolo temporaneo semplice, cioè senza alcun diritto di riscatto.

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