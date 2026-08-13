Incredibile Cesena: in Lista A ci sono appena 9 calciatori

Gli ultimi arrivi, quelli di Antonio Fiori e di Alessandro Debenedetti, non hanno consentito al Cesena di allungare l’elenco dei giocatori “da minutaggio”, ma non sono neppure andati ad occupare posti nella cosiddetta Lista A, l’unica a numero chiuso da regolamento in Serie B. I due attaccanti ex Mantova sono entrambi nati nel 2003, quindi hanno un pro e un contro. Il vantaggio è che entrambi sono finiti nella “ex Lista B”, che oggi comprende i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2003 e che non ha alcun limite numerico. Lo svantaggio è dato dal fatto che il loro utilizzo non porterà soldi nelle casse bianconere.