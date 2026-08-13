Incredibile Cesena: in Lista A ci sono appena 9 calciatori

Gli ultimi arrivi, quelli di Antonio Fiori e di Alessandro Debenedetti, non hanno consentito al Cesena di allungare l’elenco dei giocatori “da minutaggio”, ma non sono neppure andati ad occupare posti nella cosiddetta Lista A, l’unica a numero chiuso da regolamento in Serie B. I due attaccanti ex Mantova sono entrambi nati nel 2003, quindi hanno un pro e un contro. Il vantaggio è che entrambi sono finiti nella “ex Lista B”, che oggi comprende i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2003 e che non ha alcun limite numerico. Lo svantaggio è dato dal fatto che il loro utilizzo non porterà soldi nelle casse bianconere.

Lista A

Come testimoniato dal codice di autoregolamentazione riferito alla stagione 2026-2027, i club di Serie B potranno inserire nella Lista A un massimo di 18 giocatori nati fino al 31 dicembre 2002. Il Cesena in questo momento ha addirittura la metà dei posti liberi. Nella Lista A ci sono appena 9 giocatori (ai quali si aggiungerà il lungodegente Klinsmann quando tornerà disponibile, probabilmente solo negli ultimi 2/3 mesi di campionato). Tra i pali Siano (classe 2001), in difesa i veterani Zaro (1994) e Mangraviti (1998), più Piacentini (1999), Frabotta (1999) e l’ultimo arrivato Natta (2002). Tra i centrocampisti, dopo l’uscita di Arrigoni in direzione Livorno, sono due i bianconeri in Lista A: Castagnetti (1989) e Bisoli (1994). Infine, l’unico attaccante “over” è Olivieri, classe 1999. La certezza è che questa lista, almeno fino a gennaio, il Cesena non la riempirà. Al massimo, il rischio è che qualche altro “over” possa partire: forse non più Castagnetti, visto che la Reggiana nelle ultime ore si è un po’ allontanata, ma sul mercato c’è di sicuro Olivieri e potrebbero finire Natta e Zaro, che il club bianconero non ritiene incedibili.

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