Incredibile: Alberto Cerri paga la clausola rescissoria e lascia il Cesena. Va all’Arezzo

Cesena Calcio
  • 09 luglio 2026
Alberto Cerri nel corso delle visite mediche sostenute lunedì (foto Cesena Fc)
Alberto Cerri nel corso delle visite mediche sostenute lunedì (foto Cesena Fc)

E’ già finita l’avventura di Alberto Cerri al Cesena. Il centravanti, sfruttando la clausola rescissoria che era stata posta sul contratto firmato il 2 febbraio e che era valida fino al 15 luglio, si è svincolato dal Cesena. Il centravanti emiliano ha già trovato un nuovo club al quale legarsi: è il neopromosso Arezzo, evidentemente più ambizioso di un Cesena che con il trascorrere dei giorni sta indebolendo la squadra (Berti, già approdato alla Cremonese, e Cerri erano due top player) e aumentando l’azzardo. E’ durato 16 partite e 1.017 minuti il film di Cerri in bianco e nero. Il tempo per segnare 3 gol e per “regalare” 3 assist.

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