Incredibile: Alberto Cerri paga la clausola rescissoria e lascia il Cesena. Va all’Arezzo

E’ già finita l’avventura di Alberto Cerri al Cesena. Il centravanti, sfruttando la clausola rescissoria che era stata posta sul contratto firmato il 2 febbraio e che era valida fino al 15 luglio, si è svincolato dal Cesena. Il centravanti emiliano ha già trovato un nuovo club al quale legarsi: è il neopromosso Arezzo, evidentemente più ambizioso di un Cesena che con il trascorrere dei giorni sta indebolendo la squadra (Berti, già approdato alla Cremonese, e Cerri erano due top player) e aumentando l’azzardo. E’ durato 16 partite e 1.017 minuti il film di Cerri in bianco e nero. Il tempo per segnare 3 gol e per “regalare” 3 assist.