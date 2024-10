Incidenti Cesena-Padova: daspo da 18 mesi a 5 anni per 9 tifosi bianconeri

Incidenti prima di Cesena-Padova di coppa Italia: sono arrivati 9 daspo per i tifosi cesenati dopo gli scontri dello scorso 4 agosto. I daspo sono stati emessi dal Questore di Forlì-Cesena nei confronti di ultras bianconeri. Quel giorno un gruppo di tifosi padovani, riuscendo ad eludere inizialmente i dispositivi di vigilanza predisposti, riuscì ad avvicinarsi alla zona della tribuna dello stadio Manuzzi, provocando apertamente la tifoseria cesenate che stazionava a breve distanza, nei pressi della Curva Mare, innescandone la reazione violenta.

I disordini furono sedati dall’intervento del personale in servizio e immediatamente furono avviate le attività d’indagine finalizzate ad accertare le responsabilità dei tifosi e delinearne attentamente le condotte.

Nell’immediatezza, furono individuati e sottoposti a daspo ben 41 ultras padovani che, con le loro iniziali provocazioni, avevano innescato la spirale violenta.

Il prosieguo delle attività investigative e il minuzioso esame delle immagini videoregistrate durante gli scontri hanno poi consentito di identificare 9 tifosi ultras cesenati che, nell’occasione, si sono “distinti” per la particolare aggressività sia nei confronti dei padovani che delle Forze dell’Ordine intervenute, sferrando calci e utilizzando bastoni, aste e cinture.

Nei loro confronti sono scattati quindi i provvedimenti di inibizione a frequentare gli stadi, che vanno da un minimo di 18 mesi a un massimo di cinque anni (per complessivi 27 anni), calibrati in relazione alla gravità della condotta assunta. Uno dei tifosi, inoltre, per 5 anni è stato sottoposto anche all’obbligo di firma in concomitanza delle partite del Cesena, poiché già destinatario in passato di un analogo provvedimento. Sale, quindi, a 50 Daspo complessivi il bilancio dei provvedimenti adottati dalla Questura di Forlì-Cesena per Cesena-Padova.