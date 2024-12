In trasferta il Cesena viaggia ad un ritmo da retrocessione diretta

Per la prima volta, al tramonto di un girone d’andata indiscutibilmente positivo, si è accesa una spia rossa nel cruscotto del Cesena. Come insegna il manuale delle istruzioni di una qualsiasi automobile, la spia rossa è un segnale che non va sottovalutato. Ecco, l’1-0 del Menti è il primo risultato preoccupante del campionato. Non c’entra tanto la sconfitta, quanto il tipo di sconfitta. Perdere uno scontro diretto (così diceva la classifica alla palla al centro) è legittimo, farlo in questo modo no. Il Cavalluccio non riesce a cambiare abitudini lontano dal Manuzzi, a Castellammare ha perso la terza partita consecutiva in trasferta e continua a mantenere un passo da retrocessione diretta, fortunatamente bilanciato dal rendimento casalingo.

