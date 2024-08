In attesa di chiudere per Marras del Cosenza, il Cesena prende il pupillo di Gasperini: il diciottenne centrocampista Leonardo Mendicino

Blitz del Cesena, che a fari spenti ha messo a segno un’interessante operazione, prelevando dall’Atalanta (la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e opzione di contro-riscatto, ma sarà definita domattina a Milano) il diciottenne centrocampista Leonardo Mendicino. Il classe 2006 è un pupillo di Gasperini, che lo fece salire in prima squadra per qualche allenamento già a 16 anni. Nella passata stagione, a 17 anni, è stato il primo 2006 a debuttare in Serie C, giocando titolare la gara tra Atalanta Under 23 e Virtus Verona alla prima giornata di campionato. Mendicino è il classico centrocampista moderno, ambidestro, che abbina forza fisica e senso tattico.

Definita questa operazione, che va a completare il centrocampo, il diesse Fabio Artico spera ora di riuscire a portare a casa Manuel Marras: il Cesena ha già l’accordo con il Cosenza e con il giocatore, ma potrà definire l’operazione solo se entro la mezzanotte di domani riuscirà a “liberarsi” di Riccardo Chiarello, che ha rifiutato tutte le poche offerte ricevute e non ha accettato la risoluzione del contratto che gli era stata proposta dal Cesena. Se Chiarello resterà (comunque fuori lista e fuori rosa), il Cesena dovrà rinunciare a Marras. Quasi certo, invece, che Alessandro Siano resterà in bianconero, in quanto tutte le squadre di Serie C hanno già scelto il loro titolare per la stagione già iniziata. Continuerà ad essere lui, quindi, il vice di Pisseri.