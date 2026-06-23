In attesa di annunciare Diamanti come nuovo tecnico, il Cesena saluta Tommaso Berti: giocherà nella Cremonese

Domani il Cesena annuncerà Alessandro Diamanti come nuovo tecnico. L’ex talentuoso centrocampista offensivo della nazionale incontrerà nelle prossime ore il board del club e nella notte è atteso il via libera della proprietà. Al debutto in Italia avendo guidato solo il Melbourne City U23 per due stagioni (vincendo il campionato nel settembre 2025), Diamanti è un’altra scommessa in stile Ashley Cole, anche se, a differenza del terzino inglese, conosce il calcio italiano, conosce la Serie B italiana e conosce i calciatori italiani.

In attesa di annunciare il tecnico, il Cesena sta per definire la cessione di Tommaso Berti alla Cremonese. Con un blitz avvenuto in mattinata, la società grigiorossa lombarda ha infatti strappato (mancano pochi dettagli all’accordo) il talento di Calisese per una cifra di 3 milioni di euro: 2 milioni e mezzo di base fissa più 500mila di bonus facilmente raggiungibili. Si chiude quindi qui, dopo 139 presenze, 13 gol e 21 assist l’esperienza di Berti in bianconero.