Cinque sconfitte su 5 partite: è stato un week-end nero, il peggiore di sempre, per il settore giovanile del Cesena (soprattutto se ai ko delle squadre dalla Primavera alla Under 15 si aggiunge pure quello dell’Under 13 a Parma, mentre l’Under 14 riposava...). Un settore giovanile la cui qualità è in discesa libera già da 2/3 anni nonostante, con la scomparsa della Spal, il terreno fertile per pescare giovani talenti si sia allargato poiché da Bologna ad Ancona c’è solo il Cesena a fare attività agonistica di alto profilo a livello di Serie A e B. Invece, guardando le squadre del vivaio, si scopre come stiano arrivando annate con vuoti clamorosi. Diamanti, in ritiro e in questi primi mesi, ha guardato e valutato tanti giovani tra il 2007 e il 2009 ma per ora in prima squadra, aspettando il recupero completo di Galvagno, è rimasto solo Fontana e stasera sarà in panchina Poletti (al diesse Mancini stuzzica più di tutti Bartoli, centrocampista del 2009 rilanciato anno scorso da Tamburini dopo una stagione da spettatore in Under 16).

Il problema vero è un altro: gli ultimi giocatori da Cesena prodotti dal Cesena sono i 2003 (Cristian e Stiven Shpendi) e i 2004 (Berti, Francesconi, David e Pieraccini). Tutti ragazzi figli del primo Cesena Fc, quello dei soci “made in Romagna”, che furono scelti e fatti crescere da Jozic. Poi, con l’arrivo di Artico in prima squadra, il settore giovanile fu affidato a Colacone, che ha fatto cose buone (ha valorizzato alcuni 2005 già presenti al suo arrivo come Manetti, Castorri e Coveri, ha portato il 2007 Galvagno e il 2006 Tosku) e altre meno buone, come l’aver perso un talento come Ballanti o come aver portato nel convitto di Gambettola troppi giocatori non da Cesena da fuori regione. Anno scorso, quando Colacone decise di andare a Venezia, Di Taranto affidò il vivaio a Succi e Faro, scelti perché avevano lavorato bene (e fatto incassare bene) con i camp estivi ma non per quanto dimostrato in precedenza con i giovani: Succi aveva alle spalle un solo anno da collaboratore tecnico, Faro (che a Monza con Colacone curava i rapporti con le società siciliane affiliate) due anni nell’attività di base bianconera all’ombra di Colacone e del suo vice Luisi. Il balzo all’indietro è stato evidente: il reclutamento dell’attività di base perde colpi (e si fa sfuggire possibili talenti), si continuano a mettere in convitto giocatori non da Cesena mentre la “singolare” gestione di allenatori e dei gruppi-squadra sta dando frutti solo con i 2011.

A proposito di annate, nella prossima stagione la Primavera 1 tornerà (manca solo l’ufficialità) ad essere Under 19 e non più Under 20. Ciò significa che oltre ai 2007 si “perderanno” anche i 2008, con una squadra che vedrà in campo i 2009 (probabilmente con tre fuoriquota). E nei 2009, tolti Matteo Casadei e Riccardo Bartoli, si faticano a intravedere prospetti interessanti. Non è un caso che sia già partita la “caccia” ai 2009 per cercare di mettere in pista una Primavera dignitosa.

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