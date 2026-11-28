Smaltita la sbornia di martedì sera, è bene che Diamanti e ragazzi abbiano già archiviato l’esaltante risultato ottenuto contro l’Ascoli, che in nessun modo li autorizza ad abbassare la guardia o a sottovalutare gli avversari che affronteranno da oggi fino al termine del girone d’andata. Oggi alle 17.15, il Cesena si troverà di fronte la squadra forse più in difficoltà dell’intero campionato, ma pensare di avere già i tre punti in tasca sarebbe il primo passo per aiutarla a uscire immediatamente dalla crisi.

Il Vicenza ha la peggior difesa del campionato, con 27 gol incassati nelle prime 13 partite (in media, oltre due a gara), e occupa il penultimo posto in classifica con appena dieci punti. I biancorossi hanno pagato lo scotto del salto di categoria: una rosa rinforzata, ma che ha mantenuto una parte significativa dei protagonisti della promozione della scorsa stagione, ritenuti all’altezza anche della cadetteria senza però essere riusciti finora a dimostrarlo.

Un solo punto nelle ultime cinque gare, con l’ultima sconfitta arrivata proprio nell’ultimo turno casalingo contro la Carrarese, è costato la panchina all’ormai ex tecnico Fabio Gallo, che era riuscito a riportare il Lane in B dopo quattro stagioni di assenza. La società, che meno di una settimana fa aveva pubblicamente ribadito il proprio sostegno all’allenatore attraverso il patron Renzo Rosso, ha finito per individuarlo come capro espiatorio di una situazione ben più complessa. Per provare a risollevare la squadra nel minor tempo possibile, la panchina è stata quindi affidata a Davide Dionigi, tecnico spesso chiamato in carriera a gestire situazioni particolarmente complicate. Presentato in settimana, Dionigi si è mostrato entusiasta, definendo la rosa a disposizione, per caratteristiche degli interpreti, perfetta per lui. Ha inoltre annunciato l’intenzione di confermare la linea a tre difensori, già adottata da Gallo in questa stagione, puntando sulla compattezza tra i reparti e su una solidità difensiva da ritrovare al più presto. Il tecnico, capace di salvare la Reggiana nella stagione 2024/25 con una giornata d’anticipo, dopo essere subentrato alla 33ª, non vanta comunque un curriculum particolarmente rassicurante: sette dei dieci club di cui ha guidato la panchina lo hanno esonerato prima del termine della stagione. Starà a lui dimostrare di aver fatto tesoro delle esperienze passate e risollevare i biancorossi, in un ambiente vicentino che, dopo la sconfitta di martedì, non ha risparmiato fischi alla squadra.

Gli interpreti a cui prestare maggiore attenzione sono l’attaccante albanese Silvio Merkaj, già autore di una doppietta contro il Cesena in Serie C con la maglia della Virtus Entella, e Mattia Valoti, centrocampista che ha chiuso la seconda parte della scorsa stagione scorsa allo Spezia con 4 gol e 3 assist, ma che con il Lane non è ancora riuscito a sbloccarsi. Da tenere d’occhio anche gli ex bianconeri Tommaso Corazza, già autore di due reti con la maglia del Vicenza, e Gabriele Moncini, attaccante esperto fermo a un gol, transitato in Romagna prima nelle giovanili e poi a livello senior nella stagione 2017/18.

La consueta scossa morale che un cambio in panchina porta nelle situazioni di difficoltà è qualcosa che il Cesena deve considerare e rispettare, per provare a non far cadere la striscia di cinque strepitosi risultati utili consecutivi che va avanti dal dopo Modena. Totalmente inaccettabile sarebbe un errore di sottovalutazione dell’avversario, messaggio che Diamanti deve trasmettere ai suoi giocatori, per fare in modo che scendano in campo con la solita fame e aggressività che sono state il vero fattore X del Cesena in questo avvio di stagione.