Il vice Vergassola festeggia il colpo del Cesena: “Abbiamo una squadra di persone serie” VIDEO

In sala stampa per il Cesena arriva il vice Simone Vergassola: “Mignani aveva la voce molto bassa... quindi eccomi qui. Una buonissima partita, da parte nostra: siamo stati bravi a reagire al gol subito con un ottimo primo tempo, poi nella ripresa forse ci siamo abbassati troppo contro un’ottima squadra come lo Spezia. Abbiamo retto bene e potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza”.

Dove ha vinto la partita il Cesena? “Sui calci piazzati siamo stati bravi, riconoscendo le situazioni e i momenti in cui fare qualcosa, poi abbiamo difeso bene sulle loro palle inattive. Abbiamo cambiato qualcosa nel castello difensivo e abbiamo tenuto botta. Abbiamo una squadra di persone molto serie che ci possono dare tanto. Bravo Frabotta per i gol ma tutti hanno lavorato bene”.