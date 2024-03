Il team manager del Cesena Fiorenzo Treossi al Liceo Morgagni di Forlì

Proseguono gli appuntamenti pomeridiani al Liceo Morgagni di Forlì, in particolare mercoledì 20 marzo alle ore 15, presso l’aula Icaro 2, si svolgerà un incontro dal titolo “In campo come nella vita. Il valore delle regole” che vedrà coinvolti gli studenti dell’istituto in un confronto aperto condotto dall’ex arbitro internazionale forlivese Fiorenzo Treossi, dirigente del Cesena, e alcuni giocatori della prima squadra. L’incontro, organizzato dalla Commissione Benessere del Liceo Morgagni, rientra tra le varie iniziative culturali e ricreative pomeridiane rivolte agli studenti di tutte le classi. In particolar modo questo evento sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della disciplina e del sacrificio nella pratica sportiva, con particolare riferimento al rispetto di norme e legalità come abitudine di vita.