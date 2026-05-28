Il settore giovanile del Cesena non cambia i vertici: rinnovati i contratti a Davide Succi e a Fabrizio Faro

In attesa di capire se il direttore sportivo della prima squadra sarà Andrea Mancini (ancora legato alla Sampdoria) o un altro, il Cesena ha annunciato il rinnovo di Davide Succi e Fabrizio Faro fino al 30 giugno 2028.

Sul comunicato si legge: “Giunti quasi al termine di una stagione sportiva rivelatasi molto positiva per il vivaio del Cavalluccio, non solo sotto il profilo dei risultati, ma soprattutto per quanto attiene la crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo, il club bianconero ha deciso di rinnovare la piena fiducia nei confronti dei due dirigenti. Davide Succi sarà nuovamente responsabile tecnico del settore giovanile, mentre Fabrizio Faro rivestirà ancora l’incarico di responsabile dell’attività di base e coordinatore del settore giovanile. Tutta la famiglia bianconera desidera rivolgere a Davide e Fabrizio i migliori auguri per il prosieguo del loro lavoro all’interno del vivaio del Cavalluccio”.