Il saluto di Berti: «Cesena, sarò tuo per sempre»

Per salutare Cesena e il Cesena, dopo un viaggio che non dimenticherà mai terminato ufficialmente ieri sera, Tommaso Berti ha scelto Instagram. Assieme al club bianconero, che lo ha ceduto a titolo definitivo alla Cremonese, il trequartista di Calisese e figlio di questa terra, che ne ha sempre apprezzato non solo le qualità tecniche ma anche umane, ha voluto lasciare un messaggio profondo e davvero toccante, che ha raggiunto (e commosso) tantissimi tifosi bianconeri. Berti comincia così: «Caro Cesena, ti ho conosciuto prima ancora di sapere cosa fossi. Eri il rumore della partita che usciva dalle finestre del mio paese. Eri una maglia bianconera troppo grande per me. Ho sempre avuto un pallone tra i piedi. E un sogno solo. Non c’era nessuno a guardarmi. Ma c’eri tu. C’eri già tu. Mi hai cresciuto. Mi hai educato. Mi hai aspettato».

Poi Tommy ha ricordato la prima svolta, ovvero il debutto assoluto da professionista con la maglia bianconera, avvenuto in Coppa Italia di C contro la Pistoiese: «Un giorno succede che la maglia diventa della mia misura: il 22 agosto 2021. Sono entrato in campo, e tu c’eri davvero, non era più un sogno. La Curva cantava. E cantava il nome di un ragazzo di Calisese». Il taglio del cordone ombelicale che lo legava alla sua casa, alla sua città e alla sua squadra, era inevitabile ed è arrivato cinque anni dopo: «Adesso devo andare – prosegue Berti - ed è inutile negarlo: lasciarti è difficile. Nelle mie vene scorre il Savio. Ma vado là fuori con la speranza di portare un pezzetto di te a chi incrocerò nel mio cammino. Chi mi incontrerà, incontrerà un pezzetto di Romagna. E questo lo devo a te. Queste non sono parole di addio, ma di speranza. Per il prossimo bambino di Calisese. Per mio fratello. Per ogni burdel che ha un pallone e sogna il Manuzzi. Tuo per sempre. Numero 14, Tommaso Berti».

Mentre sui social del Cesena e dello stesso Berti usciva questo splendido saluto, sul sito della Cremonese l’ormai ex bianconero si raccontava ai suoi nuovi tifosi, spiegando di aver parlato «con Michele Castagnetti, che ha speso bellissime parole su Cremona città e sulla squadra in generale. Mi ha confermato che sto andando in un posto molto bello».

Il nuovo acquisto della Cremo ha raccontato le proprie passioni, a cominciare dal ciclismo e da Marco Pantani, senza dimenticare la Formula 1 e la Ferrari. E si è affidato proprio a un paragone “ciclistico” per presentare la nuova avventura in terra lombarda: «La Cremo per me rappresenta una tappa di montagna, una di quelle che ti mette alla prova e serve per dimostrare chi sei. Sono veramente contento e non vedo l’ora di iniziare per conoscere la squadra e la città. Sicuramente sarà una tappa molto stimolante da affrontare, ma io sono pronto».

Firmato Tommaso Berti da Calisese, un ragazzo di 22 anni che a Villa Silvia mancherà a tutti. E non solo dentro al campo...