Il ritorno di Stefanelli a Cesena? Suggestivo ma quasi impossibile

Partito sabato Mike Melby, che rientrerà comunque o in questo fine settimana (se il Cesena si qualificherà per i play-off) o all’inizio della prossima, ieri a Cesena è sbarcato il maggiore dei fratelli Aiello, Michael, che questa sera seguirà la squadra a Modena nella partita più importante della stagione 2024-2025. Il presidente John Aiello, che sarebbe dovuto essere presente per questa sfida, è stato invece costretto a rinviare per questioni di lavoro ma anche familiari. Probabile che sia costretto ad annullare anche il viaggio che aveva previsto per il fine settimana.

Stefanelli? Bello e impossibile

Intanto al Cesena continuano ad essere accostati nomi di direttori sportivi. Ieri è stata la volta di Stefano Stefanelli, che lasciò il Cavalluccio nell’estate 2023 per andare al Pisa dopo che Robert Lewis gli aveva “messo sopra” Fabio Artico. Stefanelli a Cesena è stimato, apprezzato e ben voluto dai proprietari e dai dirigenti che c’erano fino a un anno fa (tutti tranne Melby e Di Taranto, arrivati nel giugno 2024), però è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2028, è stato portato a Torino da Giuntoli (di cui è il braccio destro operativo) con un progetto quadriennale e non lascerà la Juventus a meno che non sia la Juventus a metterlo alla porta. In ogni caso, a Cesena la “caccia” al direttore sportivo non è ancora entrata nel vivo. Prima si attende il termine della stagione e il confronto con l’attuale diesse Artico.