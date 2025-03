Il presidente dell’Osservatorio: “Brescia-Cesena, ecco i motivi delle limitazioni alla trasferta”

In quel giorno si è verificato l’assalto al bar in cui si ritrovano i tifosi del Cesena da parte di 13 giovani identificati da carabinieri e polizia di stato e non si esclude che arriveranno per loro anche i Daspo. «Si tratta di quei fenomeni - ha spiegato Improta - legati alla movimentazione delle tifoserie ed è quello che sta creando più problemi e su cui noi interveniamo appunto con misure organizzative a tutela di chi lo sport vuole viverlo in serenità e sicurezza. Dobbiamo tutelare ordine pubblico e sicurezza degli altri. L’osservatorio ha definito Brescia-Cesena “gara con profili di rischio” per cui è stata prevista la misura della vendita solo ai tifosi con la tessera fidelity. Questo per impedire che accada quello che è successo 15 giorni fa quando lungo il tragitto per Reggio Emilia, tifosi hanno devastato un vagone alla stazione di Bologna».