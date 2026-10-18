Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino va oltre il punto di Cesena: “Ogni pensiero alla famiglia dell’agente scomparso” VIDEO

Angelo Antonio D’agostino, il presidente dell’Avellino è il primo ad entrare nella pancia del Manuzzi. Lo sguardo triste, perso nel vuoto. Non conta la partita, il pensiero si rivolge subito alla tragedia avvenuta prima del fischio d’inizio. Erano le 16.30, lungo la superstrada E45, all’altezza di Borello, sulla corsia in direzione nord. Un agente della Digos di Avellino, impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini in trasferta ha perso la vita a seguito di un incidente. D’Agostino parte da qui: “La partita e il risultato passano in secondo piano. Una notizia che ci ha sconvolto. E’ bruttissimo, tremendo. Abbiamo fatto una buona prestazione ma durante la partita non ho fatto altro che pensare alla tragedia, ancora non ci credo, una persona che conoscevo da vicino”.