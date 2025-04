Il presidente del Cesena John Aiello: “I dazi? Trump è stato duro, ma l’obiettivo è giusto”

John Aiello, imprenditore italo-americano e presidente del Cesena Fc, è un esperto di finanza con una lunga carriera nelle istituzioni internazionali. Nel 2021 ha acquisito il controllo del club romagnolo, portandolo alla promozione in Serie B. Di recente Aiello ha mantenuto il suo ruolo di presidente, nonostante il passaggio della maggioranza della società bianconera nelle mani dell’imprenditore Mike Melby. Oltre alla sua attività calcistica, Aiello è conosciuto anche per il suo impegno nel settore economico e politico: in tale contesto - proprio nelle ore in cui le borse di tutto il mondo registrano perdite record - non mostra una grande preoccupazione per i dazi di Trump.