Il Panathlon anticipa la festa degli Auguri di Natale: “L’8 dicembre c’è Padova-Cesena”

La tradizione per la festa più sentita da conciliare con la passione per il Cesena. Il Panathlon Club Cesena e il suo presidente Dionigio Dionigi sono da sempre legatissimi al mondo bianconero (Dionigi fu alla guida della commissione di saggi per la ripartenza post fallimento) e in onore del Cesena il Panathlon cambia una tradizione ultratrentennale come la Festa degli Auguri dell’8 dicembre. Il Panathlon cesenate (il più numeroso del mondo) quest’anno celebrerà il Natale con un giorno di anticipo, ovvero domenica 7 dicembre alle 12.30 al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. Il motivo: lunedì 8 dicembre alle 15 si gioca Padova-Cesena. In questo modo si concilia sacro e profano.