Il nuovo Cesena di Mignani e la qualità da non sacrificare in nome dei costi

La prima scelta dei proprietari del Cesena, in vista della prossima stagione, ha riguardato l’allenatore: è stata chiara e (cosa non scontata) ha pure anticipato l’arrivo del nuovo direttore sportivo. Nella stagione 2025-2026 si ricomincia da Michele Mignani, ma alla guida di cosa? Lo si comincerà a capire dalla giornata di oggi, quando è in programma il primo faccia a faccia tra il tecnico di Genova, pronto a inaugurare la sua seconda stagione consecutiva sulla panchina del Cavalluccio, e il nuovo direttore sportivo Filippo Fusco, che avrà il compito di “incastrarsi” meglio rispetto a quanto fatto dal suo predecessore e di costruire la nuova squadra che parteciperà per il secondo anno di fila alla Serie B. In sede di costruzione della squadra, il primo bivio non dovrà essere sbagliato innanzitutto dalla società. Un conto è ripartire da un allenatore che rappresenta la continuità di un progetto in mezzo a costi che andranno contenuti; un altro è utilizzare Mignani esclusivamente come parafulmine di una squadra indebolita in mezzo a un campionato tradizionalmente pericoloso. Per questo motivo serve chiarezza innanzitutto con l’allenatore, che nell’ultimo campionato ha dimostrato di meritarla e di essere anche maggiormente assecondato al momento di costruire la squadra.

Un direttore sportivo intelligente e scafato come Fusco conosce perfettamente i rischi legati alla seconda ipotesi, quindi per il Cesena la continuità di Mignani (voluta espressamente dalla proprietà) dovrà fare rima con sobrietà, perché non è pensabile di sprecare altri soldi come accaduto nell’ultima stagione, ma anche con qualità della rosa, che non andrà sacrificata, perché la B non perdona certi errori.