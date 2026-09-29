Il mondo del Cesena a teatro: al Bonci lo spettacolo su Dino Manuzzi martedì 6 e mercoledì 7 ottobre

Un autunno pieno di storia e dolci ricordi per il mondo del Cesena Calcio. Dopo l’inaugurazione della mostra fotografica nella ex chiesa di Sant’Agostino, il programma di iniziative dedicato a Dino Manuzzi si sposta ora al Teatro ‘A. Bonci’, dove martedì 6 e mercoledì 7 ottobre andrà in scena ‘Dino Manuzzi. Alle Porte d’Europa’, spettacolo gratuito scritto da Cesare Pomarici e Francesco Zani, con le musiche di Moreno il Biondo. L’iniziativa nasce su proposta della famiglia Manuzzi e dell’amministrazione comunale di Cesena di riportare al centro dell’attenzione la figura del grande imprenditore, anche in occasione del cinquantesimo anniversario della partecipazione del Cesena alla Coppa Uefa conquistata nel 1976 dopo lo storico sesto posto nel campionato di Serie A.

‘Dino Manuzzi. Alle Porte d’Europa’ nasce da un anno di lavoro, ricerca storica e interviste ai protagonisti dell’epoca e accompagna il pubblico attraverso le diverse stagioni della vita di Manuzzi. A condurre il racconto sarà la voce di Cesare Pomarici, accompagnata dalla musica di Moreno il Biondo, tra brani di repertorio, musiche originali composte per lo spettacolo e una nuova canzone inedita. Sul palco sarà presente anche il giovane pianista Riccardo Scarabattoli.

Al centro della narrazione ci sono le due grandi avventure di Dino Manuzzi. Da una parte l’impresa ortofrutticola, nata nelle campagne cesenati e cresciuta fino a raggiungere i mercati italiani ed europei; dall’altra il calcio e la presidenza del Cesena, che Manuzzi guidò dal 1964 al 1980. Sotto la sua presidenza il Cesena conquistò la promozione dalla Serie C alla Serie B nella stagione 1967-68 e, nel 1972-73, il passaggio dalla Serie B alla Serie A. Il momento più alto arrivò nel campionato 1975-76, quando la squadra chiuse al sesto posto in Serie A, ottenendo la storica qualificazione alla Coppa UEFA. Nel settembre del 1976 il Cesena affrontò così il Magdeburgo nella doppia sfida europea, un appuntamento entrato nella memoria collettiva della città e che, cinquant’anni dopo, rappresenta il filo conduttore delle iniziative dedicate a Manuzzi.

Lo spettacolo è gratuito. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro cittadino (Piazza Mario Guidazzi, 8) aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, e attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa: dinomanuzziofficial.it. La mostra fotografica ‘Le fotografie raccontano Dino Manuzzi’, allestita nella navata centrale dell’ex chiesa di Sant’Agostino, resterà invece aperta al pubblico fino a domenica 18 ottobre, con ingresso libero.