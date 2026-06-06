Il Modena lo tenta ma Galloppa vuole aspettare il Cesena

Domani sera Andrea Mancini, che ha già parlato con Cole, arriverà a Cesena e lunedì mattina (sempre che la Sampdoria si ricordi di depositare la risoluzione del suo contratto) sarà presentato. Nel pomeriggio dovrebbe incontrare Daniele Galloppa, una delle due principali alternative a Cole insieme a Davide Possanzini. Galloppa e Possanzini sono anche in lizza per la panchina del Modena, con il dg Catellani e il presidente Rivetti che sono rimasti folgorati dal tecnico che ha appena vinto lo scudetto Primavera con la Fiorentina (ieri sera allenatore e giocatori sono stati festeggiati dalla curva Fiesole). Il Modena vuole a tutti i costi Galloppa, che però sta prendendo tempo perché ha messo il Cesena davanti a tutto. Tra l’altro, Galloppa è corteggiato dalla Carrarese e ha già detto no al Catanzaro.

La scelta tra Cole, Galloppa e Possanzini spetterà in prima persona a Mancini, che sa benissimo come la famiglia Aiello voglia la conferma dell’inglese mentre l’ala californiana è favorevole al cambiamento.