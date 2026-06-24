Il giorno della... “Sana follia”: il Cesena sceglie Alessandro Diamanti come allenatore nel giorno in cui supera l’esame a Coverciano

La “Sana follia”. E’ il titolo della tesi discussa questa mattina da Alessandro Diamanti davanti alla commissione di Coverciano e che gli ha permesso di conseguire il patentino Uefa Pro. La sana follia è anche quella del Cesena, che ha deciso di affidare la propria panchina al 43enne tecnico toscano, che fin qui ha allenato solo dall’altra parte del mondo, in Australia, la Under 23 del Melbourne City. L’accordo è stato appena trovato. Diamanti sarebbe dovuto essere ufficializzato in giornata, invece, dopo aver discusso la tesi a Coverciano, non è riuscito per questioni logistiche ad arrivare a Cesena e quindi non ha potuto firmare neppure un accordo preliminare. Visto che domattina Diamanti si imbarcherà per andare dalla famiglia (la moglie Silvia, le figlie Aileen e Olivia, il figlio Taddeo) in Australia, il Cesena lo annuncerà solo nel momento in cui riuscirà a firmare in via digitale, probabilmente sabato. Diamanti tornerà in Italia tra una settimana e dovrebbe essere presentato dal Cesena o giovedì 2 o venerdì 3 luglio. Confermato che avrà al suo fianco due ex bianconeri: Nicola Pozzi e Romano Perticone.