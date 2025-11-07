Il direttore generale Di Taranto: “Cesena, c’è il via libera della proprietà per rinforzare la squadra a gennaio”

La scorsa estate c’era l’esigenza di perfezionare una cessione per creare una plusvalenza per le casse del Cesena. Sarà così anche a gennaio? Così il direttore generale Corrado Di Taranto: “Ho già avuto la disponibilità della proprietà per migliorare la squadra e ci sarà un budget a disposizione del direttore sportivo. La volontà è di non cedere i migliori, poi dipenderà anche da eventuali offerte. Faremo valutazioni con proprietà e calciatori, ma la volontà del mese di gennaio è innanzitutto una: migliorare la squadra, qualora ce ne sia la possibilità”.

