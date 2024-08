Il diesse del Cesena Fabio Artico: “Vi spiego l’accordo per Van Hooijdonk e il rinnovo di Shpendi”

Ad introdurre la conferenza stampa di due giorni fa di Sydney Van Hooijdonk era stato il direttore dell’area tecnica Fabio Artico: «E’ un attaccante con caratteristiche uniche nella nostra rosa e sono molto contento di essere riuscito a portarlo a Cesena. E’ un profilo internazionale e in Eredivisie ha segnato 26 gol in una stagione e mezza con l’Heerenveen. E’ venuto con molta umiltà, ma è indietro rispetto ai compagni e deve lavorare: credo sarà pronto in 2/3 settimane. E’ un giocatore importante, che in area di rigore ci darà tanto».

Cartellino a zero con bonus

Alla fine Artico ricorda la trattativa complessa e il geniale accordo per poterlo acquisire dal Bologna: «Il difficile è stato convincere lui e suo padre a scendere nella B italiana. Una volta ottenuto il suo ok, con il Bologna abbiamo impiegato pochissimo a costruire un trasferimento con un sistema premiante». In sintesi: zero euro adesso per il cartellino, ma una serie di bonus legati a obiettivi del giocatore (presenze, gol e assist) e del Cesena (dalla salvezza alla promozione) che possono arrivare fino a massimo di mezzo milione di euro. Stesso sistema vale per il contratto del giocatore: più fa bene, più c’è la possibilità di estendere il biennale fino al 2027.

Cesena e Shpendi fino al 2028

Sempre in tema di contratti, Artico conferma il rinnovo fino al 2028 di Cristian Shpendi: «Abbiamo trovato l’accordo sabato al Bentegodi con il giocatore e con il suo agente (Romualdo Corvino, ndr). Cristian meritava un riconoscimento e firmerà un quadriennale. Quando lo farà cambia poco, però è tutto fatto: credo però avverrà subito dopo la fine del mercato».

Assalto a Partipilo

Per chiudere l’attacco, serve un giocatore. Sfumato Siren Diao, è ripartito l’assalto ad Anthony Partipilo del Parma, che ora si muove in prestito. Il Cesena è forte sul giocatore: «Però prima di provare a stringere dobbiamo liberarci di almeno tre degli esuberi». Gli esuberi sono Chiarello, De Rose, Ogunseye, Piacentini e Silvestri, che pesano un milione e mezzo sul monte ingaggi del Cesena.

