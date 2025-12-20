Il debuttante Guidi abbraccia il gruppo del Cesena: “Tutti mi hanno aiutato” VIDEO

Prima da titolare contro la Juve Stabia per Matteo Guidi. L’ex Pontedera giunto in Romagna per volontà del diesse Filippo Fusco ha risposto a pieni voti alla chiamata dell’allenatore Michele Mignani che ha scelto di schierarlo dal primo minuto per sostituire il capitano Andrea Ciofi, alle prese con un leggero problema fisico. “La squadra mi ha aiutato fin dall’inizio – ha riconosciuto il difensore classe 2003 bianconero -. Mi hanno incitato e motivato in una situazione non semplice. Esordire da titolare non è mai banale. Da soli, d’altronde, - ha aggiunto con grande umiltà - non si andrebbe lontano, ma con la forza e l’unione che abbiamo possiamo toglierci soddisfazioni”.

Sul suo percorso fino qui agli ordini di Mignani ha detto: “In allenamento vado sempre forte. Io credo nei valori e quindi voglio continuare così: credo nell’allenatore, nei compagni e nei preparatori”. Menzione speciale per i compagni di reparto. Veri punti di riferimento. “Con Andrea Ciofi mi trovo benissimo – ha affermato Guidi -: è un capitano giovane e mi aiuta tutti i giorni. Lo definisco eccezionale. Lo stesso discorso vale per Zaro e Mangraviti. Conoscersi, stare assieme aiuta sempre. Una prestazione come quella di questo pomeriggio la devo a tutti loro”.