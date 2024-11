Il cuore d’oro dei club dei tifosi del Cesena: la festa di Natale a sostegno di Traversara

Un gesto di grande stile del centro coordinamento club Forza Cesena: la “Notte bianconera” dell’11 dicembre al Palace di Milano Marittima sarà l’occasione per aiutare gli alluvionati di Traversara. “Anche quest’anno si terrà la consueta Notte Bianconera - annuncia il coordinamento - evento molto atteso e partecipato dai nostri tesserati e dai tifosi bianconeri (nell’ultima edizione sono state superate le 450 presenze). La serata, patrocinata dal Comune di Cesena e di Cervia, è organizzata dal Coordinamento Clubs Cesena assieme ai 12 clubs affiliati, provenienti da tutta la Romagna ed oltre (il club più a nord è zona Lamone mentre quello più a sud è Riccione). Oltre alla passione per il Cesena Calcio, i nostri club ed i tesserati sono legati tra loro grazie allo spirito sportivo ed all’educazione allo sport, valori che contraddistinguono da sempre la nostra Associazione. Quest’anno la serata si terrà l’11 dicembre dalle ore 19 presso il Palace Hotel di Milano Marittima e all’evento saranno presenti la prima squadra, lo staff tecnico e dirigenziale del Cesena FC. Mai come quest’anno teniamo alla riuscita dell’evento, in quanto parte del ricavato sarà devoluto agli Amici di Traversara, sede di un nostro club e borgo colpito duramente dalle alluvioni. Il menù di terra avrà un costo di: 45 euro per i tesserati al Coordinamento, 55 per i non tesserati, 30 per gli Under10 con menù a loro dedicato”.

Info e prenotazione: Sede Coordinamento Via Veneto 19 - Cesena o 0547 632502 o tramite messaggio whatsapp al 3517990541.