Un corteo simile c’era stato anche nel 2018 in occasione della prima partita del Cesena all’Orogel Stadium dopo il fallimento di quell’estate. Corteo che è stato riproposto oggi, giorno in cui il Cesena torna a giocare in Serie B, campionato in cui i bianconeri militavano 6 anni fa prima della morte sportiva dell’Ac Cesena, poi risorta in Serie D come Cesena Fc.