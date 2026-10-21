Il Cesena vuole ritrovare in fretta la “coop” del gol

La splendida pennellata firmata Antonio Fiori, al minuto 51 di Cesena-Avellino, ha interrotto una lunga astinenza ma, allo stesso tempo, non ha risolto un problema. Il Cavalluccio non segnava un gol, con un giocatore diverso da Cristian Shpendi, dallo scorso 29 agosto in occasione della trasferta di Chiavari, quando fu proprio l’esterno di Ravenna a sbloccare il risultato con un colpo di testa “a fionda” sugli sviluppi di un calcio d’angolo prima del bis dello stesso Shpendi e del gol della bandiera di Tiritiello, che non bastò alla Virtus Entella per evitare la sconfitta. Il problema è che, nel frattempo, non ha segnato più nessuno ad eccezione dello stesso gemello, a segno anche contro Mantova, Cremonese (doppietta) e Juve Stabia prima di fermarsi contro il Benevento. Proprio nella sfida del Vigorito, che ha inaugurato il mese di ottobre dopo la lunga sosta per le nazionali, ci aveva pensato Dimitri Bisoli a firmare il gol del pareggio, ma l’intervento del Var aveva obbligato l’arbitro ad annullare. Lo stesso Bisoli domenica scorsa ha colpito il palo, proprio come aveva fatto 8 giorni prima Matteo Guidi sul campo dei sanniti. Morale: nel Cesena, dopo le prime 7 giornate di campionato, hanno segnato solo due giocatori. Si tratta del record negativo in tutti i campionati professionistici italiani.