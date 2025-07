Il Cesena vuole chiudere per Bisoli e Guidi, c’è il Catania su Donnarumma

I granelli di sabbia dentro alla clessidra stanno per esaurirsi. Archiviato l’ultimo weekend di ferie, il Cesena entra oggi nella settimana che porta al raduno e alla partenza per il ritiro di Acquapartita, con il campo che tornerà protagonista a distanza di quasi due mesi dall’ultima gara ufficiale della scorsa stagione contro il Catanzaro. Chi continua a lavorare senza mai fermarsi, tra la sua Napoli e la Romagna, è Filippo Fusco. Il direttore sportivo del Cavalluccio ha apparecchiato la tavola ai primi colpi in entrata e ora attende solo il via libera definitivo per le firme.

La penna in mano ce l’hanno due centrocampisti: Dimitri Bisoli e Matteo Guidi. Con l’ormai ex capitano del Brescia l’accordo è stato trovato da qualche giorno. Bisoli ha accettato il triennale proposto dal Cesena e aspetta solo lo svincolo federale e che si accenda il semaforo verde negli Stati Uniti dopo il lungo weekend cominciato venerdì scorso con i festeggiamenti per il Giorno dell’Indipendenza. Oggi è in programma una call, al termine della quale è attesa la definitiva fumata bianca da parte del board. Tutto fatto anche per Guidi, che arriverà a Cesena a metà settimana per visite mediche e firma.

Tra oggi e domani Fusco definirà anche la cessione di Simone Pieraccini al Catania: il difensore classe 2004 lascia la Romagna in prestito e si trasferisce in Sicilia, dove troverà Mimmo Toscano, l’allenatore che lo ha lanciato nelle ultime due stagioni di Serie C prima del salto tra i cadetti, dove Pieraccini non è riuscito a trovare spazio.

A proposito di difensori, continuano i sondaggi per Giuseppe Prestia, che deve decidere se restare a Cesena in scadenza o se cambiare aria a fronte di una vantaggiosa proposta pluriennale. Il club bianconero ha già fatto sapere che al momento non sono previsti prolungamenti di contratto per i calciatori che andranno in scadenza il 30 giugno 2026: tra questi, oggi sono proprio il capitano e Bastoni ad avere più mercato e tutto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno. Stesso discorso per Jonathan Klinsmann, per il quale non è stata intavolata al momento alcuna trattativa. Dovesse partire il figlio d’arte, il Cesena si fionderà su un altro portiere, che non sarà Demba Thiam, ormai promesso sposo del Monza.

Oltre alle uscite, Fusco dovrà pensare anche alle entrate per rinforzare la rosa a disposizione di Mignani. Ad oggi in difesa serve il sostituto di Pieraccini, mentre a centrocampo potrebbe mancare solo una pedina dopo gli arrivi di Bisoli e Guidi. Sugli esterni c’è un buco a destra, dove serve una pedina da affiancare al confermato Adamo, mentre a sinistra è praticamente certo l’addio di Daniele Donnarumma (scadenza 2026), sul quale ha messo gli occhi il Catania di Toscano, che vorrebbe riprendersi un altro dei protagonisti della cavalcata di due anni fa in C. Con l’uscita del mancino di Gragnano, servirà naturalmente anche un rinforzo a sinistra da affiancare a Celia. Tutto da costruire, invece, il reparto avanzato dove in rosa al momento c’è solo Cristian Shpendi.

