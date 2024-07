Il Cesena viaggia forte sulle fasce: depositato il contratto di Ceesay mentre Bastoni raggiungerà domani il ritiro di Acquapartita

Il Cesena ha blindato le corsie laterale. Ad Adamo a destra e a Donnarumma a sinistra ha aggiunto lo svedese Joseph Ceesay da una parte e Simone Bastoni dall’altra. Il contratto di Ceesay, che ieri aveva sostenuto le visite mediche e oggi ha svolto il primo allenamento con la squadra, è stato depositato pochi minuti fa, con un lieve ritardo dovuto al Tms della federcalcio svedese: Ceesay arriva dai campioni di Svezia del Malmoe Fc ed è stato prelevato dai romagnoli con la formula del prestito con opzioni di riscatto. Quello che ha portato Bastoni a Cesena è stato invece un vero e proprio blitz messo in pratica da Fabio Artico, che ha acquistato il mancino dello Spezia (cresciuto nel vivaio dei liguri) per una cifra di 100mila euro più bonus, legati a presenze e risultati di squadra, di ulteriori 150mila euro. Bastoni domattina sosterrà le visite mediche a Cesena, firmerà il contratto biennale con opzione per la stagione successiva e poi raggiungerà i nuovi compagni ad Acquapartita.