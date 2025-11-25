Il Cesena versione trasferta piace ma adesso non segna più e perde

Il vento che spira sul Cesena è improvvisamente cambiato nelle ultime quattro giornate, scandite da una netta inversione di tendenza rispetto all’inizio della stagione: nel giro di un mese la squadra di Michele Mignani ha cominciato a vincere al Manuzzi (6 punti contro Carrarese e Avellino) e si è bloccata in trasferta (0 punti contro Bari e Monza). Se in casa il Cavalluccio ha sistemato le cose, dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria nelle prime tre partite casalinghe contro Virtus Entella, Palermo e Reggiana, negli ultimi due viaggi Ciofi e compagni sono usciti dal campo con tanti rimpianti. Il primo: Bari e Monza hanno tirato complessivamente in porta appena 3 volte (Antonucci, Gytkjaer e Obiang) in 180 minuti, ma negli ultimi due casi hanno segnato e ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Al contrario, il Cesena è sempre stato più pericoloso, ad eccezione dei primi 37 minuti del Brianteo, dove la forza fisica e lo spessore del Monza hanno pesato. Pur dominando o comunque tenendo in mano il volante della partita in tre tempi su quattro, il Cavalluccio ha sempre perso e non è neppure mai riuscito a segnare. O meglio, sia a Bari che a Monza il gol era arrivato, ma è stato annullato in entrambi i casi per piccoli dettagli.