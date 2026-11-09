Il Cesena va alla pausa con tante buone notizie

C’è sempre una prima volta. Sabato pomeriggio lo avranno pensato di sicuro Jacopo Gelli, che ha segnato il primo gol in carriera alla presenza numero 115, e il suo allenatore Alessandro Diamanti, che ha finalmente celebrato la prima partita della stagione senza gol al passivo. Probabilmente lo ha pensato pure Michele Mignani, che ha perso la prima partita della sua avventura a Catanzaro senza meritarlo, proprio come accadeva sistematicamente quando affrontava il Bari da allenatore del Cesena. Il successo di sabato ha confermato i limiti tecnici di una squadra che continua a essere “Shpendi dipendente” nelle soluzioni offensive, ma che ha finalmente saputo trovare un piano B, ritrovando un gol su palla inattiva nello stesso angolo in cui si era infilata la palla non controllata da Seghetti e spinta involontariamente in porta da Stiven Shpendi nel turno infrasettimanale contro l’Empoli. In quel caso Gelli era stato il mandante con la sponda, mentre questa volta è stato l’esecutore.