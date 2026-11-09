Il Cesena va alla pausa con tante buone notizie

C’è sempre una prima volta. Sabato pomeriggio lo avranno pensato di sicuro Jacopo Gelli, che ha segnato il primo gol in carriera alla presenza numero 115, e il suo allenatore Alessandro Diamanti, che ha finalmente celebrato la prima partita della stagione senza gol al passivo. Probabilmente lo ha pensato pure Michele Mignani, che ha perso la prima partita della sua avventura a Catanzaro senza meritarlo, proprio come accadeva sistematicamente quando affrontava il Bari da allenatore del Cesena. Il successo di sabato ha confermato i limiti tecnici di una squadra che continua a essere “Shpendi dipendente” nelle soluzioni offensive, ma che ha finalmente saputo trovare un piano B, ritrovando un gol su palla inattiva nello stesso angolo in cui si era infilata la palla non controllata da Seghetti e spinta involontariamente in porta da Stiven Shpendi nel turno infrasettimanale contro l’Empoli. In quel caso Gelli era stato il mandante con la sponda, mentre questa volta è stato l’esecutore.

Migliore striscia

La squadra di Diamanti avrà parecchi difetti, ma ha pure un grande pregio: ha un cuore infinito e non esce mai dalle partite. Dopo essere sprofondato nella prima buca della stagione a Modena, non giocando un derby condizionato pesantemente dall’espulsione di Fiori dopo meno di 2 minuti, il Cesena ha avuto il merito di non sbagliare le tre partite successive. Il calendario offriva tre scontri diretti e il Cavalluccio ha sfiorato addirittura l’en plein: 7 punti sui 9 disponibili, mancando curiosamente la vittoria nella gara migliore per distacco, ma vincendo le due partite sporche al Manuzzi contro Empoli e Catanzaro, due delle squadre che stavano dietro in classifica e sulle quali Ciofi e compagni hanno guadagnato punti preziosissimi in chiave salvezza. I 7 punti in 3 gare rappresentano anche la migliore striscia stagionale del Cesena, che guadagna nuovamente la pausa nel proprio momento migliore: a settembre i bianconeri si erano fermati dopo aver conquistato gli stessi punti nelle prime 5 giornate, mentre stavolta hanno fatto ancora meglio riuscendoci in 3 partite.

Fattore campo