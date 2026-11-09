Il Cesena va alla pausa con tante buone notizie

Cesena Calcio
Jacopo Gelli esulta dopo la rete che ha permesso al Cesena di battere il Catanzaro (Zanotti)
Jacopo Gelli esulta dopo la rete che ha permesso al Cesena di battere il Catanzaro (Zanotti)

C’è sempre una prima volta. Sabato pomeriggio lo avranno pensato di sicuro Jacopo Gelli, che ha segnato il primo gol in carriera alla presenza numero 115, e il suo allenatore Alessandro Diamanti, che ha finalmente celebrato la prima partita della stagione senza gol al passivo. Probabilmente lo ha pensato pure Michele Mignani, che ha perso la prima partita della sua avventura a Catanzaro senza meritarlo, proprio come accadeva sistematicamente quando affrontava il Bari da allenatore del Cesena. Il successo di sabato ha confermato i limiti tecnici di una squadra che continua a essere “Shpendi dipendente” nelle soluzioni offensive, ma che ha finalmente saputo trovare un piano B, ritrovando un gol su palla inattiva nello stesso angolo in cui si era infilata la palla non controllata da Seghetti e spinta involontariamente in porta da Stiven Shpendi nel turno infrasettimanale contro l’Empoli. In quel caso Gelli era stato il mandante con la sponda, mentre questa volta è stato l’esecutore.

Migliore striscia

La squadra di Diamanti avrà parecchi difetti, ma ha pure un grande pregio: ha un cuore infinito e non esce mai dalle partite. Dopo essere sprofondato nella prima buca della stagione a Modena, non giocando un derby condizionato pesantemente dall’espulsione di Fiori dopo meno di 2 minuti, il Cesena ha avuto il merito di non sbagliare le tre partite successive. Il calendario offriva tre scontri diretti e il Cavalluccio ha sfiorato addirittura l’en plein: 7 punti sui 9 disponibili, mancando curiosamente la vittoria nella gara migliore per distacco, ma vincendo le due partite sporche al Manuzzi contro Empoli e Catanzaro, due delle squadre che stavano dietro in classifica e sulle quali Ciofi e compagni hanno guadagnato punti preziosissimi in chiave salvezza. I 7 punti in 3 gare rappresentano anche la migliore striscia stagionale del Cesena, che guadagna nuovamente la pausa nel proprio momento migliore: a settembre i bianconeri si erano fermati dopo aver conquistato gli stessi punti nelle prime 5 giornate, mentre stavolta hanno fatto ancora meglio riuscendoci in 3 partite.

Fattore campo

Due vittorie consecutive al Manuzzi non si vedevano da quasi un anno. Il 28 novembre 2025 i bianconeri di Mignani vinsero il derby contro il Modena (1-0) e poi ribaltarono il Mantova due settimane dopo (da 0-2 a 3-2) nel punto più alto dello scorso campionato, prima del rallentamento di gennaio e del successivo crollo verticale. Pur avendo molte meno carte nel proprio mazzo, Diamanti ha avuto il grande merito di aver dato un’identità e soprattutto uno spirito al Cesena, una squadra che curiosamente non vince mai le partite che gioca meglio degli avversari o le partite nelle quali costruisce di più degli avversari, ma che al momento ha sempre vinto le partite sporche e sofferte. I tre successi stagionali in campionato sono arrivati contro Virtus Entella, Empoli e Catanzaro: si tratta delle gare in cui i bianconeri hanno giocato peggio e soprattutto tirato di meno. A Chiavari arrivarono due gol con tre conclusioni in porta, contro i toscani il gol-vittoria è arrivato addirittura senza tirare, mentre sabato l’unica vera palla-gol prima dell’1-0 era capitata sui piedi di Fiori al minuto 69 dopo ampie fette di nulla. In attesa di vincere anche le partite che meriterebbe di vincere, il Cesena non sbaglia un colpo nelle gare brutte, sporche e cattive. E negli scontri diretti. Per chi deve innanzitutto salvarsi, è già un ottimo segnale.

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