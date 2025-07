Il Cesena ufficializza Matteo Guidi, centrocampista che può giocare anche nella difesa a tre

Tutto come previsto: 24 ore dopo l’annuncio di Dimitri Bisoli, il Cesena ha ufficializzato anche l’ingaggio di Matteo Guidi, centrocampista classe 2003 (utilizzabile all’occorrenza anche nei tre dietro) che arriva dal Pontedera. Questo il comunicato del club: “Cesena Fc comunica di aver sottoscritto un contratto con il centrocampista Matteo Guidi fino al 30 giugno 2028. Nato a Prato nel 2003, Guidi è cresciuto nel settore giovanile dell’Us Città di Pontedera, società con cui ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019-2020 in Serie C. Dopo aver vinto il campionato di Serie D tra le fila del San Donato Tavernelle, nell’estate del 2022 torna a vestire la maglia dell’Us Città di Pontedera, collezionando complessivamente 108 presenze e 5 reti nelle ultime tre stagioni sportive tra campionato e Coppa Serie C. Benvenuto in Romagna Matteo”.

Dimitri Bisoli e Matteo Guidi saranno presentati domani nella sala conferenze dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi