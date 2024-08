Il Cesena ufficializza la cessione di Simone Corazza all’Ascoli. Visite mediche per Celia e Van Hooijdonk

Addio Joker. Il Cesena ha appena ufficializzato la cessione di Simone Corazza all’Ascoli a titolo definitivo: “Arrivato in Romagna nell’estate del 2022 - si legge nel comunicato - in due stagioni con la maglia del Cavalluccio ha realizzato 31 reti diventando il quarto miglior marcatore della storia del club. Tutta la famiglia bianconera intende ringraziare Simone per la professionalità e l’impegno messo sempre in campo al servizio del Cesena FC, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera”.

Attesa per le prossime ore la comunicazione ufficiale dell’ingaggio, da parte del Cesena, dell’esterno sinistro Raffaele Celia, che ha superato le visite mediche di questa mattina. Dovrebbe invece slittare a domani l’annuncio di Sydney Van Hooijdonk, i cui controlli medici erano in programma nel pomeriggio odierno.