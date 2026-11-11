Il Cesena torna al lavoro, i tifosi a Verona solo con la fidelity

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena si è ritrovato a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti. Al Rognoni non c’era Cristian Shpendi, che fino a domenica sarà impegnato con l’Albania nelle ultime due gare del girone di qualificazione di Nations League. Non si è allenato con i compagni Emil Bohinen: il norvegese sfrutterà la sosta per recuperare dal problemino muscolare (contrattura) che si è procurato sabato scorso contro il Catanzaro. Oggi è in programma una seduta mattutina, che sarà replicata anche domani e venerdì, mentre sabato mattina i bianconeri di Diamanti saliranno a Collecchio per sfidare il Parma (il test amichevole contro i ducali è a porte chiuse). Nel frattempo, per la sfida in programma venerdì 20 sul campo del Verona, l’Osservatorio ha già comunicato le limitazioni attraverso il consueto comunicato: i residenti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna potranno acquistare il biglietto solo per il settore ospiti del Bentegodi e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Cesena in data 31 ottobre. Questa restrizione, ampiamente prevista visti i pessimi rapporti tra le due tifoserie, taglia fuori i gruppi organizzati della curva Mare, che non entreranno in curva ospiti.