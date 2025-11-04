Il Cesena torna a Villa Silvia dopo un mese

Rientrati in pullman nella tarda serata di domenica da Bari, ieri i giocatori del Cesena hanno usufruito di una giornata di riposo. La squadra di Mignani si ritroverà oggi pomeriggio. E lo farà, dopo un mese di “esilio” a Martorano nel quartier generale di Villa Silvia, il cui campo principale in erba è di nuovo pronto dopo un mese di riposo. Dopo l’allenamento di questo pomeriggio, il Cesena sosterrà una doppia seduta di lavoro nella giornata di domani e poi si procederà al ritmo di un allenamento al giorno fino alla rifinitura di sabato mattina, che anticiperà la sfida casalinga di domenica (ore 15) contro l’Avellino. Per la gara contro gli irpini Mignani dovrà rinunciare di nuovo a Bisoli, destinato a non tornare prima di dicembre, mentre potrebbe ritrovare Siano, che aveva già ricominciato ad allenarsi con il gruppo dei portieri alla fine della scorsa settimana. Da valutare le condizioni di Magni.