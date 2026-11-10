Il Cesena tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione muscolare per Bohinen

Emil Bohinen si è sottoposto ieri ad esami strumentali dopo l’uscita per un infortunio al flessore della coscia sinistra. Gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolari. Per Bohinen si tratta quasi certamente di una semplice contrattura che nel giro di 3/4 giorni si dovrebbe sciogliere. Probabile che questa settimana resti a riposo, non partecipi al test di sabato (ore 11.30) a Collecchio con il Parma e torni in gruppo lunedì prossimo: la sua presenze nell’anticipo di venerdì 20 a Verona non dovrebbe essere in dubbio.