Il Cesena tergiversa: clamoroso sorpasso dello Spezia nella corsa a Mattia Valoti

Il Cesena rischia di perdere Mattia Valoti, giocatore su cui il direttore sportivo Fusco sta lavorando da un paio di settimane. Visto che ancora non è riuscito ad accordarsi con il club bianconero (che vorrebbe “l’aiuto” della Cremonese per coprire parte dell’ingaggio di questa stagione), il giocatore ha aperto ad altre soluzioni e tra la serata di ieri e questa mattina lo Spezia ha fatto l’affondo, offrendo a Valoti 18 mesi di contratto, con opzione fino al 2028 in caso i liguri centrino la salvezza in questo campionato. Il Cesena ha poche ore per pareggiare l’offerta, altrimenti già in giornata Valoti potrebbe firmare con lo Spezia.