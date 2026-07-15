Il Cesena studia il “piano Shpendi”: estensione del contratto con ingaggio spalmato

Andato via Alberto Cerri, il Cesena studia un piano per trattenere Cristian Shpendi. Visto il regime di austerity imposto dagli Usa (il taglio del budget per la rosa si aggira sul 20 per cento, con monte ingaggi che dovrà attestarsi sui 9,5 milioni di euro), il club bianconero chiederà al centravanti e vice capitano di estendere il contratto e di rivedere l’ingaggio. Cristian Shpendi è legato al Cesena fino al 30 giugno 2028 e sul vincolo firmato nel dicembre 2024 è scritto che per questa stagione e per la prossima andrà a guadagnare, in totale, un milione e 50mila euro netti. La società bianconera, che in questo momento non ha urgenza di vendere il gemello, nelle prossime settimane vedrà Cristian e i suoi agenti per proporre l’estensione fino al 2029 o più probabilmente al 2030, con ingaggio non da tagliare, ma semplicemente da spalmare. Partendo da uno stipendio più basso per questa stagione (ad esempio 300/350mila euro netti) a salire in modo più corposo nei campionati che verranno. Una partita aperta, nella quale la volontà di Cristian Shpendi sarà determinante. Intanto, il gemello sembra essere subito entrato in sintonia con Diamanti.