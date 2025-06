Il Cesena stringe i tempi per Guidi e Rao

Dopo aver apparecchiato la tavola negli ultimi giorni trascorsi a Cesena, ieri Filippo Fusco ha confermato che da metà della prossima settimana si muoverà il mercato in entrata. Il direttore sportivo del Cavalluccio è pronto a perfezionare i primi colpi da regalare a Mignani. Tra questi, il mirino è puntato su un paio di giovani scommesse provenienti dalla Serie C e che rispondono al nome di Matteo Guidi ed Emanuele Rao.

Il primo si svincolerà domani dal Pontedera dopo tre stagioni in Lega Pro da protagonista con la maglia dei toscani: è un centrocampista ben strutturato che all’occorrenza può arretrare anche di una ventina di metri e spostarsi in difesa. Con il giocatore l’accordo è stato già trovato e ora la parola passa al Cesena, che vuole battere la concorrenza di Frosinone e Virtus Entella.

Il secondo, classe 2006 e reduce da una stagione da 35 presenze e 5 gol, si svincolerà ufficialmente dalla Spal dopo la mancata iscrizione degli estensi ed è pronto a riabbracciare Fusco, con cui ha condiviso la stagione 2023-2024 proprio a Ferrara. Per Demba Thiam, invece, resta una corsa a due tra Cesena e Monza, ma prima il Cavalluccio deve vendere Jonathan Klinsmann, sul quale hanno messo gli occhi diversi club, però nessuno al momento ha affondato il colpo. Ieri si è diffusa la voce di un possibile ritorno di Antonino La Gumina, ma il club bianconero ha smentito l’interesse per il centravanti palermitano, rientrato per fine prestito alla Sampdoria.

