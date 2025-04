Il Cesena spera di ritrovare La Gumina

Al termine della gara pareggiata sabato al Druso, Mignani ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà domani pomeriggio a Martorano per la ripresa degli allenamenti. La speranza del tecnico, verso la partita di domenica contro il Frosinone (ore 15), è di ritrovare a pieno regime La Gumina, mentre di sicuro dovrà accomodarsi in tribuna Francesconi, che ha ricevuto a Bolzano la quinta ammonizione stagionale che domani farà scattare la squalifica. Non ci saranno calciatori squalificati nel Frosinone, che sabato ha interrotto la propria striscia di vittorie (quattro di fila prima del 2-2 contro il Cosenza) ma che non perde da 8 giornate.

Con la sconfitta di ieri della capolista Sassuolo a Palermo, si tratta della striscia positiva più lunga del campionato al momento aperta.

