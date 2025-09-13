Il Cesena sogna il colpo con la Sampdoria ferita

In settimana il tecnico del Cesena, che a Genova è nato e che della Samp è stato giocatore e tifoso, ha riaccolto in gruppo i quattro nazionali, rientrati alla spicciolata tra mercoledì e giovedì: «La convocazione in nazionale porta dei benefici, è un valore per il giocatore, per la squadra e per il club. Abbiamo avuto due nazionali maggiori come Klinsmann e Shpendi, e due nelle giovanili come Berti e Magni. Jonathan ha svolto solo la rifinitura, ma sta molto bene. Gli altri tre sono rientrati il giorno prima, li ho trovati sereni e determinati, ma soprattutto entusiasti per la convocazione». Negli ultimi giorni di mercato, invece, era arrivato Michele Castagnetti, che da oggi sarà a disposizione di Mignani: «Castagnetti sta bene – assicura il tecnico - tra i nuovi è quello che è arrivato nelle migliori condizioni. Cosa può darci? Gli ho chiesto di fare le cose che sa fare, certo, ma poi è difficile far girare una squadra da solo e quindi avrà bisogno dei compagni. Michele può portare tanto, perchè è un ragazzo serio e con valori. Quando parla, dice sempre le cose giuste. Poi ha valori tecnici e tattici, ha tante gare sulle spalle in questo campionato, dove ha quasi sempre giocato per vincere».