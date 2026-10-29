Il Cesena si gode Shpendi: la grande bellezza di un bomber completo

Nel giorno in cui il Cesena ha lanciato il suo videogioco, nel quale è curiosamente presente, Cristian Shpendi ha preso in mano il joystick e ha segnato un gol da Playstation. Al minuto 29 di una sfida ingessata e piena di errori, il centravanti bianconero ha assestato la prima spallata all’Empoli, disegnando con il piede teoricamente “debole” una traiettoria imparabile che ha sbloccato la partita e che, per restare sempre in tema di Halloween, ha tolto le ragnatele dall’incrocio della porta difesa da Seghetti. Per gli amanti della contabilità e delle statistiche, martedì Shpendi ha fatto 30 (con lode): tanti sono infatti i gol realizzati da Cristian in Serie B, ai quali vanno aggiunti i 21 gol segnati in Serie C e le 4 reti firmate tra Coppa Italia Frecciarossa (3) e Supercoppa di C (1). Shpendi è così salito a 55 gol complessivi con la maglia del Cesena, che sabato a Bolzano indosserà per la 150a volta da professionista.

Varietà

Nella pancia del Manuzzi, al termine della sfida contro i toscani, il gemello non si è lanciato in nessuna classifica, ma la rete contro l’Empoli merita il podio. Nello stesso angolo aveva realizzato un gol altrettanto bello tre anni fa contro la Spal, all’alba del campionato dei record, mentre nel girone di ritorno ne firmò una altrettanto spettacolare contro il Gubbio a pochi passi dal traguardo. In entrambi i casi, però, Shpendi si era affidato al suo piede preferito, il destro, mentre martedì ha infilato la palla all’incrocio utilizzando il sinistro. Ciò che balza all’occhio, nel miglior avvio di stagione della giovane carriera di Cristian (7 gol nelle prime 9 giornate, sempre a segno nelle prime 5 partite) è proprio la varietà di colpi con cui riesce a trovare il gol. A differenza di quanto era accaduto fino a un campionato fa, oggi Shpendi segna in tutti i modi possibili: contro Sampdoria e Mantova, il numero 9 bianconero ha segnato di testa, non proprio la specialità della casa, mentre contro Cremonese ed Empoli le due reti che hanno inaugurato la partita sono arrivate con due conclusioni da fuori area. A questi gol si aggiungono le zampate contro Virtus Entella e Juve Stabia e il rigore contro la stessa Cremonese. All’appello non manca praticamente nulla e siamo solo alla giornata numero 9.

Pericolo giallo