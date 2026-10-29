Il Cesena si gode Shpendi: la grande bellezza di un bomber completo

Nel giorno in cui il Cesena ha lanciato il suo videogioco, nel quale è curiosamente presente, Cristian Shpendi ha preso in mano il joystick e ha segnato un gol da Playstation. Al minuto 29 di una sfida ingessata e piena di errori, il centravanti bianconero ha assestato la prima spallata all’Empoli, disegnando con il piede teoricamente “debole” una traiettoria imparabile che ha sbloccato la partita e che, per restare sempre in tema di Halloween, ha tolto le ragnatele dall’incrocio della porta difesa da Seghetti. Per gli amanti della contabilità e delle statistiche, martedì Shpendi ha fatto 30 (con lode): tanti sono infatti i gol realizzati da Cristian in Serie B, ai quali vanno aggiunti i 21 gol segnati in Serie C e le 4 reti firmate tra Coppa Italia Frecciarossa (3) e Supercoppa di C (1). Shpendi è così salito a 55 gol complessivi con la maglia del Cesena, che sabato a Bolzano indosserà per la 150a volta da professionista.