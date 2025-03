Il Cesena sa reagire e ora non perde più ma a Brescia ha sprecato

Per decifrare il peso del pareggio di Brescia è innanzitutto consigliabile scegliere una delle due prospettive. In chiave salvezza, ad esempio, l’1-1 del Rigamonti è un altro mattone pesante che avvicina sensibilmente il Cesena all’obiettivo stagionale, distante ora una manciata di punti da conquistare nelle ultime 9 giornate. In chiave playoff, cioè dentro a quel perimetro che il Cavalluccio ha occupato in 21 giornate su 29, c’è invece la sensazione di aver lasciato due punti sul prato di Brescia per due motivi. Il primo: l’avversario era in difficoltà e con l’acqua alla gola, come si è visto chiaramente subito dopo l’autorete di Calvani, cioè al primo episodio sfavorevole della partita, e andava aggredito (e non aspettato) nel primo tempo, per dare un segnale forte alla partita, cosa che il Cesena non ha fatto. Il secondo: al 90’ la squadra di Mignani aveva messo il proprio centravanti davanti al portiere, ma questa volta Antonino La Gumina ha sparato a salve e, a differenza delle due giornate precedenti, la vittoria sui titoli di coda non è arrivata.