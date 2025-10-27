Il Cesena ritrova Bastoni: turnover con la Carrarese?

Nessun giorno di riposo per il Cesena, rientrato nella tarda serata di sabato da Bolzano e ieri subito in campo a Martorano. Seduta di scarico per chi è sceso in campo al Druso, menù completo (con vista sulla Carrarese) per tutti gli altri. Dalla sfida contro il Sudtirol non si registrano problemi fisici ma, in vista del delicato turno infrasettimanale casalingo di domani sera contro la Carrarese (calcio d’inizio alle ore 20.30), sarà determinante capire le condizioni di chi ha giocato sabato l’intera partita. Di sicuro, nell’elenco dei convocati, tornerà Simone Bastoni, che ha scontato le due giornate di squalifica, mentre non ci saranno Siano, Magni e soprattutto Bisoli, che avrebbe potuto garantire rotazioni più ampie a centrocampo. Oggi è in programma la rifinitura e in serata la squadra andrà in ritiro.

