Il suo primo gol in campionato, datato 28 gennaio 2024 ad Ancona, era stato nascosto dalla nebbia e non lo aveva visto praticamente nessuno. Il suo primo gol in Serie B, datato 6 febbraio 2026, era stato “sporcato” dalla deviazione di un difensore del Pescara, che aveva ingannato il portiere abruzzese, chiudendo la partita del Manuzzi. Il suo primo gol decisivo in carriera, invece, è stato un capolavoro. Venerdì Matteo Francesconi si è inventato una meravigliosa girata con il sinistro che non ha lasciato scampo a Perilli, indirizzando una partita che il Cesena ha gestito alla perfezione, soffrendo il giusto e colpendo nei momenti giusti della miglior serata di questa stagione. Dentro a una splendida vittoria di squadra, oltre al contributo dei soliti noti, a cominciare dall’immancabile gol di Cristian Shpendi, c’è stata anche la firma in calce di coloro che non si erano ancora ritagliati un ruolo da protagonisti. E questo è uno dei grandi meriti di Diamanti: essere riuscito a coinvolgere tutti.

Goleador

Prima di venerdì, Francesconi aveva totalizzato appena 158 minuti nelle prime 11 giornate di campionato con una sola apparizione da titolare, in occasione del derby di Modena. In quella gara il centrocampista faentino non era stato sostituito, perciò nelle altre 10 partite era rimasto sul terreno di gioco per poco più di un’ora: 68 minuti. Sono gli stessi giri di orologio che Diamanti gli ha concesso a Verona, in una gara interpretata perfettamente da tutti e sbloccata dal secondo gol in Serie B di Francesconi. Lanciato da Mignani due anni fa e confermatosi nella scorsa stagione, per il classe 2004 le cose sono cambiate con l’arrivo di Cole, che non gli ha mai dato fiducia. Anche con Diamanti lo spazio è stato poco, ma il numero 8 bianconero ha saputo farsi trovare pronto nel momento più importante della stagione e ha pure segnato un gol bello e pesante.

Altri giovani