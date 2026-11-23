Il suo primo gol in campionato, datato 28 gennaio 2024 ad Ancona, era stato nascosto dalla nebbia e non lo aveva visto praticamente nessuno. Il suo primo gol in Serie B, datato 6 febbraio 2026, era stato “sporcato” dalla deviazione di un difensore del Pescara, che aveva ingannato il portiere abruzzese, chiudendo la partita del Manuzzi. Il suo primo gol decisivo in carriera, invece, è stato un capolavoro. Venerdì Matteo Francesconi si è inventato una meravigliosa girata con il sinistro che non ha lasciato scampo a Perilli, indirizzando una partita che il Cesena ha gestito alla perfezione, soffrendo il giusto e colpendo nei momenti giusti della miglior serata di questa stagione. Dentro a una splendida vittoria di squadra, oltre al contributo dei soliti noti, a cominciare dall’immancabile gol di Cristian Shpendi, c’è stata anche la firma in calce di coloro che non si erano ancora ritagliati un ruolo da protagonisti. E questo è uno dei grandi meriti di Diamanti: essere riuscito a coinvolgere tutti.