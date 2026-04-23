Il Cesena rinnova il proprio impegno sui temi ambientali: Plastic Free presente sabato al Manuzzi con due stand

All’indomani della Giornata della Terra, il Cesena rinnova il proprio impegno sui temi ambientali annunciando la collaborazione con Plastic Free Odv Onlus in occasione della gara contro la Sampdoria, in programma sabato 25 aprile alle ore 19:30.

“Plastic Free - si legge nel comunicato - è un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento da plastica attraverso l’organizzazione di progetti concreti e campagne di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale e internazionale. Nel corso del prepartita, Plastic Free sarà presente all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi con due stand informativi, uno all’interno del Fan Village bianconero, alle spalle del settore Distinti, e un altro presso l’ingresso della Curva Mare, presso i quali verranno distribuiti materiali informativi e speciali gadget dell’associazione, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più i tifosi bianconeri sui pericoli correlati all’inquinamento da plastica. Per chi lo desidera, inoltre, sarà possibile sostenere concretamente le attività di Plastic Free attraverso una donazione, effettuabile tramite un’applicazione messa a disposizione direttamente dai volontari presenti allo stadio. Un gesto semplice, ma prezioso per supportare i progetti e le iniziative promosse dall’associazione a tutela dell’ambiente e della salvaguardia dell’ecosistema. Questo appuntamento è soltanto l’inizio di un percorso comune, che vedrà Cesena e Plastic Free impegnate per realizzare nuove iniziative congiunte, finalizzate a contrastare l’inquinamento da plastica ed a promuovere comportamenti responsabili da parte di tutta la comunità bianconera”

Claudia Gatti, responsabile dell’area Marketing del club bianconero, ha detto: «Siamo felici di sostenere l’impegno di Plastic Free nel contrasto all’inquinamento da plastica, che purtroppo registra un allarmante trend in continua crescita, e nella tutela degli ecosistemi acquatici. Con questa nuova collaborazione, il Cesena Fc conferma la propria attenzione verso l’ambiente ed il proprio impegno nel sostenere attivamente i bisogni della comunità e del territorio che il Club rappresenta»

Lorenzo Zitignani, direttore generale di Plastic Free Onlus, ha affermato: «Portare il messaggio di Plastic Free Onlus all’interno di uno stadio significa entrare nel cuore delle comunità, dove la passione può trasformarsi in consapevolezza e azione concreta. La collaborazione con il Cesena è un’occasione preziosa per sensibilizzare migliaia di persone su una sfida che riguarda tutti. Il calcio ha una forza straordinaria nel coinvolgere e può diventare un alleato decisivo nel promuovere comportamenti responsabili. Ogni gesto conta: anche il più semplice aiuta a fermare la plastica che inquina l’ambiente e finisce nella nostra catena alimentare. È da qui che vogliamo partire, costruendo insieme un percorso sempre più concreto e partecipato».