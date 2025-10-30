Il Cesena riavrà Bisoli non prima di dicembre

Dopo aver archiviato il successo contro la Carrarese, ieri il Cesena si è ritrovato a Martorano per l’immediata ripresa degli allenamenti con seduta di scarico per chi è sceso in campo martedì e allenamento completo per gli altri. Nessun bianconero è uscito acciaccato dalla gara contro gli apuani e questa è la notizia migliore in vista della trasferta di domenica a Bari. Intanto Magni ha ricominciato a correre e potrebbe rientrare contro l’Avellino, mentre sono ancora ko Siano e Bisoli, con il centrocampista che difficilmente rientrerà prima di dicembre. Oggi allenamento alle 14.30, domani alle 11 e sabato alle 10.30.