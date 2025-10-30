Il Cesena riavrà Bisoli non prima di dicembre

Cesena Calcio
  • 30 ottobre 2025
Dopo aver archiviato il successo contro la Carrarese, ieri il Cesena si è ritrovato a Martorano per l’immediata ripresa degli allenamenti con seduta di scarico per chi è sceso in campo martedì e allenamento completo per gli altri. Nessun bianconero è uscito acciaccato dalla gara contro gli apuani e questa è la notizia migliore in vista della trasferta di domenica a Bari. Intanto Magni ha ricominciato a correre e potrebbe rientrare contro l’Avellino, mentre sono ancora ko Siano e Bisoli, con il centrocampista che difficilmente rientrerà prima di dicembre. Oggi allenamento alle 14.30, domani alle 11 e sabato alle 10.30.

Tifosi a Bari

Intanto è attiva la prevendita per Bari-Cesena di domenica alle 15. Come da determinazione dell’Osservatorio, la vendita per i residenti in Emilia Romagna è attiva solo nel settore ospiti e solo se sottoscrittori della Fidelity Card. Biglietti in vendita su Ticketone e al Coordinamento a 20 euro.

