Il Cesena riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Il Cesena rilancia e riapre la campagna abbonamenti in vista delle 9 partite del girone di ritorno. Questo il comunicato che è stato appena emesso dal club bianconero.

“Nove partite, un solo abbonamento” è la proposta che caratterizza la nuova campagna abbonamenti che lancia il Cesena Fc per la seconda parte di campionato, in modo da permettere a tutti i tifosi di assistere alle restanti partite della Serie BKT in programma all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi a un prezzo esclusivo ed agevolato.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti a partire dalle ore 9 di martedì 17 dicembre online sul sito Vivaticket; fisicamente presso il Coordinamento sito in via Veneto 19 (telefono: 0547 632502), muniti di un documento di identità valido. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno fino alla data di domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15.15.

Cesena Fc ricorda che l’abbonamento, oltre ad essere sottoscritto con il classico supporto magnetico, può essere anche essere acquistato nel formato digitale e caricato direttamente sulla fidelity card del titolare dell’abbonamento. Il club raccomanda ai tifosi che decideranno di acquistare l’abbonamento online di presentarsi ai tornelli di ingresso muniti della stampa cartacea della ricevuta di acquisto, al fine di agevolare la lettura del codice a barre da parte del lettore ottico”.

Questi i prezzi (Ridotto vale per donne, over 65, invalidi oltre il 50%, militari e Under 18)

TRIBUNA VIP: Intero € 540; Intero abbonato 2023-2024 € 450; Ridotto € 360; Under 14 € 22.

TRIBUNA VIP CON SERVIZIO HOSPITALITY: Intero € 900; Intero abbonato 2023-2024 € 810; Ridotto € 720; Under 14 € 22.

TRIBUNA NUMERATA: Intero € 225; Intero abbonato 2023-2024 € 200; Ridotto € 180; Under 14 € 22.

DISTINTI SUPERIORI: Intero € 150; Intero abbonato 2023-2024 € 135; Ridotto € 120; Under 14 € 22.

DISTINTI INFERIORI: Intero € 130; Intero abbonato 2023-2024 € 117; Ridotto € 100; Under 14 € 22.

PACCHETTO “FAMILY”: Nei settori Distinti Superiori e Distinti Inferiori è prevista la possibilità di sottoscrivere lo speciale pacchetto “Family”, una scontistica pensata per i nuclei familiari composti da due genitori e almeno un figlio minore di 14 anni: Distinti Superiori € 245 e Distinti Inferiori € 210 (aggiunta di € 15 per ogni figlio Under 14 in più e di € 40 per ogni figlio Under 18 in più).