Il Cesena regola 3-0 la Vis Pesaro: in gol Druiventak, Bisoli e Casadei

Nel primo tempo si è visto un Bisoli che ha ribadito una condizione già incoraggiante, mentre Druiventak ha regalato qualche buon guizzo e Shpendi si è confermato combattivo e impreciso. Al termine di un primo quarto d’ora di poco o nulla, ecco il Cesena che sblocca la partita. Bella idea in rifinitura di Bisoli sulla trequarti a lanciare verso la porta Druiventak che parte col tempo giusto e di piattone destro gonfia la rete. Sospinti dall’energia di Bisoli, la squadra di Diamanti prende fiducia e al 23’ Shpendi di testa potrebbe fare meglio anziché solo sfiorare in modo innocuo un bel cross da destra di Magni. Al 42’ poi ci vuole un grande Guarnone per volare in tuffo alla sua sinistra a mandare in angolo un destro in area di Shpendi. Brivido finale al 45’ volatona a destra di un Druiventak con fiammate interessanti e Shpendi in area spreca alzando troppo il piattone.