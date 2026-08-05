Il Cesena regola 3-0 la Vis Pesaro: in gol Druiventak, Bisoli e Casadei

Cesena-Vis Pesaro 3-0
CESENA (4-3-3): Siano; Magni (29’ st Guidi), Piacentini (29’ st Zaro), Mangraviti (38’ st Ciofi), David ( 29’ st Frabotta); Bisoli (29’ st Francesconi), Arrigoni (1’ st Castagnetti), Schirone (18’ st Olivieri); Druiventak (38’ st Natta), Shpendi (38’ st M. Casadei), Caprini (18’ st Pagano). All.: Diamanti.
VIS PESARO: Guarnone (13’ st Tatò); Bailo (1’ st Ventre), Giorgini (13’ st Tomassini), Carnaroli (13’ st Gambino), Barranco (13’ st Fraternale); Genovese (1’ st Machin), Pucciarelli (1’ st Mariani), Di Paola (13’ st Pompilio); Dell’Aquila (13’ st Oboe), Lari (13’ st Sculli), Ascione (13’ st Vaccaro). All.: Gennari.
ARBITRO: Ferroni di Fermo.
RETI: 16’ pt Druiventak. 23’ st Bisoli, 40’ st M. Casadei.
AMMONITI: Ascione, Bisoli.
SPETTATORI: 1.627.
Il Cesena regola 3-0 la Vis Pesaro nella calura del Manuzzi facendo un altro passo in avanti in avvicinamento alle gare che contano.